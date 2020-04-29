Мэттью Перри изменился до неузнаваемости. Артист прославился
ролью Чендлера Бинга в культовом сериале Друзья.
Мэттью Перри изменился до неузнаваемости. Артист прославился
ролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья".
Перри попал в объектив папарацци в Лос-Анджелесе. Артист направлялся
по своим делам и, судя по всему, не замечал преследующих его репортеров.
Отметим, что на опубликованных в американских таблоидах
кадрах сложно узнать звезду сериала "Друзья". Мэттью Перри заметно поправился и
обрюзг. Более того, поклонники решили, что артист чем-то болен, очень уж
нездоровый у него был вид, сообщает
Добавим, что знаменитый Чендлер пропал с радаров около
полугода назад. Все это время о судьбе актера странным образом ничего не было известно. Совсем
недавно знаменитость дала о себе знать. Мэттью Перри написал в соцсетях, что
устал от карантина. Артист даже опубликовал шуточный пост в стиле своего
персонажа из сериала "Друзья": признался, что носит брюки и
делает овсяное печенье.
27 Апр 2020 в 2:45 PDT
Напомним, поклонники культовой теленовеллы с нетерпением
ждут обещанное продюсерами продолжение. Незадолго до карантина из-за
коронавируса создатели сериала "Друзья" рассказали о начале съемок нового
60-минутного эпизода. В проекте принимают участие все главные звезды ситкома: Дженнифер
Энистон, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан. Напомним, можно
смотреть онлайн на видеосервисе
28 Апр 2020 в 5:19 PDT