Мэттью Перри изменился до неузнаваемости. Артист прославился ролью Чендлера Бинга в культовом сериале Друзья.

Мэттью Перри изменился до неузнаваемости. Артист прославилсяролью Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья".Перри попал в объектив папарацци в Лос-Анджелесе. Артист направлялсяпо своим делам и, судя по всему, не замечал преследующих его репортеров.Отметим, что на опубликованных в американских таблоидахкадрах сложно узнать звезду сериала "Друзья". Мэттью Перри заметно поправился иобрюзг. Более того, поклонники решили, что артист чем-то болен, очень ужнездоровый у него был вид, сообщаетДобавим, что знаменитый Чендлер пропал с радаров околополугода назад. Все это время о судьбе актера странным образом ничего не было известно. Совсемнедавно знаменитость дала о себе знать. Мэттью Перри написал в соцсетях, чтоустал от карантина. Артист даже опубликовал шуточный пост в стиле своегоперсонажа из сериала "Друзья": признался, что носит брюки иделает овсяное печенье.27 Апр 2020 в 2:45 PDTНапомним, поклонники культовой теленовеллы с нетерпениемждут обещанное продюсерами продолжение. Незадолго до карантина из-закоронавируса создатели сериала "Друзья" рассказали о начале съемок нового60-минутного эпизода. В проекте принимают участие все главные звезды ситкома: ДженниферЭнистон, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан. Напомним, можносмотреть онлайн на видеосервисе28 Апр 2020 в 5:19 PDT