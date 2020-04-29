Коронавирус в мире разлучил певицу с мужем Стефано Тиоццо. Граница между Италией и Россией закрыта, поэтому влюбленные не могут быть вместе.

Коронавирус в мире разлучил певицу с мужем Стефано Тиоццо. Граница между Италией и Россией закрыта, поэтому влюбленные не могут быть вместе.Разлука звездной пары затянулась. Из-за пандемии COVID-19 они не виделись вот уже несколько недель. В начале марта фотограф улетел в Турин по работе. Вернуться в Москву к жене он теперь не может.Друг без друга Сати Казанова с мужем уже два месяца, сообщает Она призналась, что боится, что шансов, что они увидятся в мае, почти нет. Звезда добавила, что в середине мая у Стефано заканчивается российская виза, продлить которую будет очень сложно.Также артистка рассказала, что ее будни на самоизоляции в условиях пандемии стали еще активнее и продуктивнее. Во время их видеозвонков муж периодически показывает ей какие-то фокусы.27 Апр 2020 в 3:15 PDTСати Казанова отметила, что сейчас крайне важны терпение и доверие. И понимание того, что обстоятельства сложились не случайно, а в этом есть какой-то смысл. По мнению исполнительницы, если человек не может ничего изменить, нужно это принять и ждать.Также певица призналась, что у них с супругом были разные стадии: и слезы, и грусть, и разочарование. Но спасением от негатива в их отношениях служит юмор.В свою очередьСтефано Тиоццо отметил, что разлука доставляет им обоим боль и дискомфорт, но в этом точно нет ревности. Он, как и жена, надеется, что пандемия пойдет на спад и скоро все мы сможем вернуться к нормальной жизни.