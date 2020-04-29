Мероприятие проходило в областном центре.

В последнее время в сводки Госавтоинспекции часто попадают транспортные средства, на бортах которых нанесены логотипы компаний, занимающихся перевозкой пассажиров. При рассмотрении дел по фактам автопроисшествий в апреле текущего года выяснилось, что в ряде случаев водители, прежде чем сесть за руль автомобиля, употребляли спиртные напитки или управляли автомобилями, не имея водительского удостоверения. В результате злостных нарушений пассажироперевозчиками существующих требований погибли и получили травмы люди.В целях снижения аварийности, обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, пресечения нелегальных перевозок пассажиров легковым такси на площади Ленина в областном центре проведено профилактическое мероприятие.В результате двухчасовой проверки сотрудниками полиции составлено 19 материалов. К административной ответственности привлечены 5 лиц за незаконное внесение изменений в конструкцию транспортного средства. По данным фактам подготовлены материалы на аннулирование регистрации транспортных средств. Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции составили 2 протокола за незаконное нанесение цветографических схем легкового такси.Один водитель осуществлял перевозку пассажиров незаконно, без лицензии. По данному факту материалы направлены по компетенции в департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области.Распоряжением департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области от 1 апреля 2020 года №27 рекомендовано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере перевозок пассажиров такси, обеспечить наличие у водителей такси запасных кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, обязательное ношение водителями такси масок во время перевозки пассажиров, проведение дезинфекционных работ салона такси после каждой поездки с пассажирами. Во время рейда сотрудники Госавтоинспекции разъясняли водителям такси требования указанного распоряжения и вручали соответствующие памятки.Работа сотрудников Госавтоинспекции по обеспечению безопасности пассажирских перевозок легковыми такси будет продолжена.