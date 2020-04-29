Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария разоткровенничалась. Она призналась, что у нее была нездоровая любовь, которая очень негативно отразилась на ее внешности.

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария разоткровенничалась. Она призналась, что у нее была нездоровая любовь, которая очень негативно отразилась на ее внешности.Маша Кончаловская известна не только тем, что у нее именитые родители. Девушка произвела фурор, когда вышла в свет, продемонстрировав фигуру без лишних 30 килограммов. Общественность буквально не узнала в стройной эффектной брюнетке вчерашнюю очаровательную пышечку, дефилировавшую по красной дорожке с мамой, актрисой Любовью Толкалиной.Сейчас дочь режиссера Егора Кончаловского помогает всем желающим сбросить лишний вес. Мария дает советы, которыми руководствовалась, когда сама худела. По словам Кончаловской, у нее со сладким были "нездоровые отношения". "Сладкое в нашей паре было домашним тираном и объюзером, даже било меня. Короче, сплошное насилие надо мной, моей фигурой и организмом... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – выступила с неожиданным откровением Мария Кончаловская.Было время, когда она буквально от сладких булочек, конфет, шоколадок, мармелада, леденцов, тортиков, мороженого и пирожных. "По факту, во всех сладостях нет ничего полезного для нас, а вредных компонентов там тьма-тьмущая", – со знанием дела заявила Маша.25 Фев 2020 в 10:56 PSTОна рассказала о том, как ей удалось от зависимости к сладкому. Для начала она наладила режим сна. "Если вы отдохнули, как следует, то сладкого хочется меньше, ибо у вас есть силы и ресурсы, и кортизол (гормон стресса) в норме", – пояснила Мария. А еще она увеличила количества белковой пищи в рационе, добавила полезные жиры."Теперь я не испытываю в сладком сумасшедшую потребность, а ем только ради удовольствия, десерты, которые готовлю сама, полезные и безвредные для стройности", – заявила Кончаловская у себя в "Инстаграм", опубликовав фото "до" и "после". Она рассказала, что вообще перестала покупать сладости.