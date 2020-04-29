В Москве в возрасте 73 лет скончался пилот Григорий Белодед, занимавшийся перевозкой первых лиц российского государства. Он управлял самолетами, на борту которых находились бывший президент ..

В Москве в возрасте 73 лет скончался пилот Григорий Белодед, занимавшийся перевозкой первых лиц российского государства. Он управлял самолетами, на борту которых находились бывший президент России Борис Ельцин и действующий президент России Владимир Путин, сообщаетТело Белодеда нашел его сын Ярослав в квартире летчика. В последние годы он проживал там в одиночестве. Причина смерти мужчины остается неизвестной – ее установят в ходе судмедэкспертизы.