Дистанционное обучение в образовательных организациях Москвы будет приостановлено в период с 1 по 11 мая включительно. Об этом говорится в тексте указа, который во вторник, 28 апреля, подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Дистанционное обучение в образовательных организациях Москвы будет приостановлено в период с 1 по 11 мая включительно. Об этом говорится в тексте указа, который во вторник, 28 апреля, подписал столичный мэр Сергей Собянин.В вышеназванный период будет приостановлено посещение детьми организаций, предоставляющих общее и дополнительное образования, обеспечивающих спортивную подготовку. Для учеников 1-4 классов могут быть обеспечены дежурные группы численностью не более 12 человек. В таких группах будут соблюдены санитарные требования, сообщается на сайте мэра.В Москве и Подмосковье до 11 мая продлен режим самоизоляции. Предприятия общественного питания, салоны красоты и прочие места скопления людей остаются закрытыми. Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.