Вечером 28 апреля состоялось совещание Путина с губернаторами, во время которого президент выступил с обращением к народу. Многие обратили внимание на необычную деталь – папку розового цвета, которую раньше не видели в руках главы государства.

Вечером 28 апреля состоялось совещание Путина с губернаторами, во время которого президент выступил с обращением к народу. Многие обратили внимание на необычную деталь – папку розового цвета, которую раньше не видели в руках главы государства.Первыми ее заметили журналисты, входящие в кремлевский пул. Странная розовая папка лежала на столе с самого начала совещания Путина.Президент обратился к документам, лежащим в ней, во время выступления главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко. Путин открыл розовую папку и бегло ознакомился с материалами. Что находилось в ней, остается только гадать.Известно, что в Кремле используют цветовую систему для обозначения темы бумаг, которые находятся в папках. Например, зеленый указывает на документы с критическими замечаниями руководителям регионов.Многие пользователи предположили, что в розовой папке могут быть данные по коронавирусу. Однако ранее документы этой тематики у Дмитрия Пескова были помечены желтым цветом.Напомним, что Путин во время обращение к народу . Нерабочими были объявлены все дни до 11 мая. Таким образом к майским праздникам добавили три дня – 6, 7 и 8 мая.Кроме того, Путин во время совещания рассказал, как страна будет отмечать День Победы 9 мая. Несмотря на то, что все массовые мероприятия будут отменены, россиян .