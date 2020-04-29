Пресс-служба челябинского Трактора сообщила о том, что главный тренер команды Владимир Юрзинов-младший в четверг, 30 апреля, покинет клуб по истечению контракта.

Пресс-служба челябинского "Трактора" сообщила о том, что главный тренер команды Владимир Юрзинов-младший в четверг, 30 апреля, покинет клуб по истечению контракта."Трактор" благодарит Владимира Владимировича за высокий профессионализм и работу с командой на одном из самых непростых отрезков в истории и желает успехов в дальнейшей карьере", – говорится на официальном сайте челябинцев.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Хоккейный клуб «Трактор» (@hc_traktor) 28 Апр 2020 в 7:59 PDTЮрзинов возглавил "Трактор" в ноябре 2019 года, сменив на этом посту Петериса Скудру. Под руководством 55-летнего специалиста "черно-белые" завершили регулярный чемпионат сезона-2019/20 на 11-м месте Восточной конференции.