Указ о продлении нерабочих дней в России до 11 мая подписан президентом страны Владимиром Путиным. Ранее во вторник глава государства выступил с обращением к населению в связи с коронавирусом.

Указ о продлении нерабочих дней в России до 11 мая подписан президентом страны Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.Такие меры приняты в целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории России в связи с распространением коронавируса. Нерабочие дни с сохранением заработной платы установлены с 6 по 8 мая включительно. Указ вступает в силу со дня его подписания и не распространяется на непрерывно действующие, медицинские, аптечные организации, магазины, обеспечивающие население продуктами и товарами первой необходимости, а также прочие структуры.Ранее во вторник, 28 апреля, Владимир Путин выступил с большим обращением к россиянам. Президент отметил, что жизнь после коронавируса наладится, но в настоящее время нужно продолжать принимать меры по борьбе с COVID-19, поскольку пик заболевания еще не пройден.