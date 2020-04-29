Бывший главный тренер московского Спартака, ныне наставник греческого АЕКа Массимо Каррера мог поработать в столичном Динамо, об этом сообщил бывший спортивный директор бело-голубых Роман Орещук.

Бывший главный тренер московского "Спартака", ныне наставник греческого АЕКа Массимо Каррера мог поработать в столичном "Динамо", об этом сообщил бывший спортивный директор "бело-голубых" Роман Орещук."Карреру? Да, предлагали. Несколько раз, – приводит слова Орещука "Чемпионат.com". – У руководства даже встречи с его агентом были. "Пожалуйста, берите!".Итальянец возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "красно-белые" провели 87 матчей – 48 побед, 18 ничьих и 21 поражение. Массимо привел москвичей к первому с 2001 года титулу чемпиона России.После увольнения из "Спартака", 56-летний специалист находился без работы почти 14 месяцев, а в начале декабря 2019 года возглавил АЕК.