Почти 300 российских туристов вернулись на родину из Юго-Восточной Азии. Тех, кто в разгар пандемии коронавируса COVID-19, застрял на курортах Таиланда и Индонезии, доставили спецрейсами в Южно-Сахалинск и Сургут. Эвакуация стала возможной благодаря вмешательству российских властей и дипломатов.

Почти 300 российских туристов вернулись на родину из Юго-Восточной Азии. Тех, кто в разгар пандемии коронавируса COVID-19, застрял на курортах Таиланда и Индонезии, доставили спецрейсами в Южно-Сахалинск и Сургут. Эвакуация стала возможной благодаря вмешательству российских властей и дипломатов.Маски и защитные костюмы скрывают южный загар. В такой экипировке эвакуированные из Таиланда на Сахалин провели весь полет и, судя по всему, не напрасно. У одного из пассажиров рейса по результатам теста — подозрение на коронавирус. Вместе с семьей он отправлен в инфекционный госпиталь для обследования и лечения."Если эти результаты положительные, это говорит о том, что пациент или переболел этой инфекцией, или находится в какой-то острой фазе, возможно, просто без клинических проявлений", — подчеркивает главный терапевт Сахалинской области, директор департамента организации медицинской помощи министерства здравоохранения Сахалинской области Мила Тен.Обязательный медосмотр прошли все 90 пассажиров рейса. среди них 14 детей. Многие прилетевшие — совсем не туристы. Есть фрилансеры, работающие на удаленке, и те, кто перебрался в Таиланд, как им казалось, на постоянное жительство."Сейчас первый эвакуационный рейс, и мы на нем вылетели. А до этого отменяли билеты, закрывали границы, народ в итоге был в неопределенности", — рассказывает о долгой дороге на Родину житель Южно-Сахалинска Максим Лебедев.Почти сразу после прилета всех пассажиров отправили на двухнедельную обсервацию в подготовленный отель."Ух ты, а тут все круто-то как!" – удивляется жительница Сургута Лилия Шарипова.Соотечественников из Юго-Восточной Азии 28 апреля встретила и Югра. Большинство пассажиров — семьи с детьми дошкольного возраста. Для них по поручению главы региона и при содействии МИДа и Росавиации организовали чартерный рейс.Чтобы собрать россиян, спецборт сделал две промежуточные остановки — сначала приземлился в индонезийском Денпасаре, где принял туристов, отдыхавших на Бали, а затем отправился в Бангкок. И только после этого взял курс на Сургут. В условиях пандемии самолет могли задержать в любом аэропорту по маршруту следования. Но в итоге все 190 пассажиров благополучно вернулись домой."Все свое свободное время мы проводили в телеграмм-каналах, в чатах, на сайте МИДа. Мониторили информацию по вывозным рейсам. И как только появились первые новости про рейс Бангкок — Сургут, мы не стали долго раздумывать. 26 апреля вечером мы выехали с Пхукета, 27 приехали в аэропорт Бангкока, а уже ночью мы вылетели, довольные тем, что мы в списках", — радуется возвращению в Сургут Дарья Батенева."У нас по состоянию на 15 апреля за рубежом находилось 390 югорчан в 46 странах мира, наибольшее их число находилось в Индонезии и Таиланде. Эту задачу мы решили. Далее югорчане будут возвращаться и уже возвращаются на территорию России вывозными рейсами Росавиации",- констатирует заместитель губернатора ХМАО-Югры Андрей Зобницев.Эвакуацию осложняло ограничение передвижений внутри Таиланда. Многие туристы находились не в самом Бангкоке, а на островах."В Таиланде введен комендантский час, стоят блок-посты, — рассказала заместитель директора департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры Инна Арканова. — То есть, с островов можно было выехать только в определенное время".В аэропорту всех пассажиров ждут автобусы. В каждом принимающем городе развернуты обсерваторы — на случай, если у людей нет возможности изолироваться дома, либо им требуется наблюдение специалистов.