В работе одной из наиболее популярных социальных сетей Инстаграм произошел сбой. С неполадками столкнулись пользователи из многих стран. По данным , трудности возникли и у жителей России. ..

В работе одной из наиболее популярных социальных сетей "Инстаграм" произошел сбой. С неполадками столкнулись пользователи из многих стран.По данным , трудности возникли и у жителей России. Они не могли публиковать посты и загружать ленту.