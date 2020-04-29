Россия не одобряет заявления маршала Халифы Хафтара о том, что власть в Ливии переходит к его армии. 27 апреля, маршал объявил, что выходит из политического соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия. Как к этому отнеслись в мире?

Россия не одобряет заявления маршала Халифы Хафтара о том, что власть в Ливии переходит к его армии. 27 апреля, маршал объявил, что выходит из политического соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия. Как к этому отнеслись в мире?Толпы людей с факелами на улицах – так на востоке Ливии отметили заявление командующего Ливийской национальной армией. Халифа Хафтар объявил, что берет на себя управление страной."Ливийцы, вы откликнулись на наш призыв объявить о прекращении политического соглашения, которое разрушило страну, а также на призыв уполномочить того, кого вы считаете наиболее достойным для управления на этом этапе. Генеральное командование вооруженных сил принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения", — заявил маршал Халифа Хафтар.Схиратское соглашение подписали в декабре 2015 года в Марокко под эгидой ООН. В результате в Ливии появилось Правительство национального согласия, которое заседает на западе страны, в Триполи. Но на самом деле после операции НАТО по свержению Каддафи в 2011 году страна расколота и живет в условиях двоевластия. На востоке руководит избранный народом парламент, который сотрудничает с армией Хафтара. И попытка захватить власть не встретила поддержки в мире."В Москве по-прежнему убеждены, что единственно возможное урегулирование – политико-дипломатическое. Россия со всеми в контакте. Других вариантов урегулирования нет", — отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Решать проблему должны сами ливийцы при дипломатической помощи международного сообщества, подчеркнули в МИД РФ.Такие попытки неприемлемы, заявили в Еврокомиссии. В Брюсселе подчеркнули, что не признают власть Хафтара. В Египте действия командующего назвали ответом на агрессию Анкары. В начале января турецкий парламент разрешил отправку военных в Ливию.В этом году в Женеве уже пытались организовать переговоры между сторонами ливийского конфликта. Однако встреча сорвалась после того, как национальная армия обстреляла турецкий корабль в порту Триполи. Глава правительства Файез Саррадж отказался от переговоров. По мнению местных политологов, новые заявления Хафтара означают, что главной силой в переходный период станет именно армия. И она решит, в каком виде формировать правительство и конституцию новой Ливии.Однако в Москве считают, что предпосылки для диалога между противоборствующими сторонами есть. Основой переговоров могли бы стать предложения главы ливийского парламента. Акила Салех призвал к прекращению боевых действий в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. Также он заявил о необходимости создать единые органы власти при соблюдении пропорциональной географической представленности трех исторических регионов страны, а также разработать новую конституцию и провести президентские и парламентские выборы.