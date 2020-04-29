Мэр Москвы Сергей Собянин до 11 мая продлил режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Такие же меры приняты и в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин до 11 мая продлил режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Такие же меры приняты и в Подмосковье.Сергей Собянин призвал горожан оставаться дома на майские праздники. Кроме того, с 1 по 11 мая у школьников не будет онлайн-уроков.В Москве вводятся ограничения на проведение шумных ремонтных работ в связи с тем, что многие квартиры превратились в офисы и учебные аудитории на "удаленке". Теперь проводить шумные ремонтные работы можно не более четырех часов в день — с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.Собянин отметил, что по решению президента в Москве в ближайшие дни начнут выплату "детских" доплат безработным гражданам в размере 3 тысяч рублей в месяц. Средства станут дополнением к федеральному и региональному пособиям по безработице. В общей сложности размер выплат составит 19,5 тысячи рублей + 3 тысячи рублей.Столичные власти приостановили организацию детского отдыха до 31 июля. Что касается третьей смены в августе, решение относительно нее будет принято позже.Насчет ослабления режима ограничительных мер Сергей Собянин отметил, что это было бы безответственным и популистским решением, которое может привести к еще большему количеству зараженных. По словам мэра, как только уровень инфицирования пойдет на спад, власти сразу же начнут ослаблять ограничительные меры.До 11 мая в Москве по-прежнему не будут работать салоны красоты, солярии, сауны, рестораны, кафе и прочие предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос. Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Подробнее с подписанным указом можно ознакомиться на сайте Сергея Собянина.В Подмосковье также приостанавливается дистанционное обучение с 1 по 11 мая. Для учеников 1-4 классов обеспечат работу дежурных групп численностью не более 12 человек. Ученики 1-11 классов, имеющие право на бесплатное питание, получат продуктовые наборы.Кроме того, в Подмосковье приостанавливается организация летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля текущего года. С соответствующим указом можно ознакомиться на сайте регионального правительства.Ранее Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 11 мая.