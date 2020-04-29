В Оренбуржье лечатся от коронавируса 42 ребенка. Это число продолжает расти из-за распространения заболевания в домашних очагах, сообщает ГТРК Оренбург со ссылкой на главу регионального Министерства здравоохранения Татьяну Савинову.

В Оренбуржье лечатся от коронавируса 42 ребенка. Это число продолжает расти из-за распространения заболевания в домашних очагах, сообщает ГТРК "Оренбург" со ссылкой на главу регионального Министерства здравоохранения Татьяну Савинову.Как рассказали в региональном Минздраве, для дечения заболевших коронавирусом подготовлено 300 аппаратов ИВЛ. На днях в регион поступит еще десять, а в начале следующего месяца — еще 60 штук. В областную инфекционную больницу привезут компьютерный томограф.Отметим, всего в регионе выявили 649 пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки к этой цифре прибавились еще 33 человека. Семь оренбуржцев переносят болезнь в тяжелой форме. У двоих вызванная коронавирусом пневмония осложнена инсультом. Одного человека подключили к аппарату ИВЛ.Между тем, сегодня же Минобразование ответило на вопрос о досрочном завершении учебного года в областных школах. Учебный план в регионе состоит из 34 учебных недель (33 — в 1 классе). Таким образом, учебный год завершится только после прохождения всей программы.