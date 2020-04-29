Используя "мобильный банк", подозреваемая перевел на свой счет денежные средства потерпевшего.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), в отношении 20-летней местной жительницы.Полицейские установили, что подозреваемая приобрела в салоне связи новую сим–карту, к которой была подключена услуга «мобильный банк» прежнего владелица номера. Девушка при помощи данной услуги совершила несколько переводов денежных средств со счета потерпевшего на свой, похитив 8 тысяч рублей.Владелец банковской карты сообщил о внезапном списании денежных средств в кредитное учреждение. Сотрудники банка передали информацию об этом в правоохранительные органы. Полицейские провели комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых определили механизм хищения денежных средств, а также установили причастность к совершению противоправного деяния фигурантки.Расследование уголовного дела продолжается. Санкции ч.3 ст. 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.Сотрудники полиции обращаются к держателям банковских карт: не забывайте сообщать в банковские учреждения о смене абонентского номера, к которому подключена услуга «мобильный банк», либо принимайте меры к отключению услуги.А гражданам, которым открылся доступ к чужой банковской карте, следует помнить об уголовной ответственности за хищение чужих денежных средств.