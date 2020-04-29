На территории Российской Федерации продолжается борьба с лесными пожарами. Режим ЧС полностью или частично действует в семи субъектах страны, еще в 50 - особый противопожарный режим.

На территории Российской Федерации продолжается борьба с лесными пожарами. Режим ЧС полностью или частично действует в семи субъектах страны, еще в 50 — особый противопожарный режим.Самым проблемными регионами остаются Красноярский край, Бурятия, Тува, Хакасия и Забайкалье, на этот регион приходится почти половина общей площади пожаров. В тушении там помогает армейская авиация Восточного военного округа. Вертолеты Ми-8 сбрасывают воду на очаги и проводят мониторинг ситуации с воздуха. На земле в тушении участвуют более 30 военнослужащих, а также 10 единиц специальной техники.В Туве с пожарами помогают бороться военнослужащие Центрального военного округа. Подразделения за двое суток потушили полосу огня длиной более 20 километров и таким образом спасли жилые дома, передает телеканал "Россия 24".Работы осложняет рельеф местности — холмы с густым лесом. На выручку бойцам прибыли тяжелые бульдозеры Б-170. С их помощью проводят опашку земли, чтобы не дать огню приблизиться к населенным пунктам. В тушении задействован и вертолет Ми-8 "Терминатор", который за два дня сбросил более 80 тонн воды.