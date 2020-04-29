В помещение зашел неизвестный мужчина и, угрожая сотруднице магазина предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать денежные средства...

Сотрудники ОУР Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на зоомагазин.В полицию поступило сообщение от сотрудницы магазина зоотоваров, расположенного на улице Маршала Катукова. По словам заявительницы, в помещение зашел неизвестный мужчина и, угрожая ей предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, женщина отдала из кассового аппарата около 14 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ОУР Отдела МВД России по району Строгино на улице Маршала Катукова задержали подозреваемого – 32-летнего ранее судимого приезжего.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56