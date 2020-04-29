В ходе досмотра автомобиля подозреваемого было обнаружено и изъято еще 25 свертков с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники Уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский по г. Москве задержали 43-летнего жителя Московской области по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства - метадона.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на улице Татьяны Макаровой был задержан мужчина, который на улице оставил сверток с неизвестным веществом, сфотографировал его на камеру мобильного телефона с целью дальнейшей отправки координат местонахождения приобретателю вещества. В ходе досмотра полицейскими был изъят сверток с неизвестным веществом, которое согласно результатом исследования является наркотическим средством - метадоном, массой более 2 граммов.В ходе досмотра автомобиля подозреваемого было обнаружено и изъято еще 25 свертков с веществом неизвестного происхождения. Общая масса изъятого составила более 110 граммов. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – метадоном.Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждены уголовные дело по признакам преступления, предусмотренных статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО тел.: 8 (495) 965-29-73