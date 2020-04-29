Оперативники провели комплекс мероприятий, в результате которых установили предполагаемого злоумышленника.

16 апреля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился представитель муниципальной организации города Вязники с сообщением о похищении подъемного оборудования от артезианской скважины, которая числится на балансе предприятия.Сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого установили сначала автомобиль, на котором передвигался подозреваемый, а затем и предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель города Вязники 1994 года рождения.Полицейские установили, что молодой человек при помощи газосварочного аппарата демонтировал подъемное устройство артезианской скважины, погрузил похищенное в автомобиль и направился в ближайший пункт приема металла, где продал трубы и швеллер. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.Свою вину в совершении кражи подозреваемый признал полностью и добровольно возместил ущерб, восстановив самостоятельно подъемное устройство скважины.27 апреля 2020 года отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, – «Кража».