Ирина Круг известна не менее своего покойного мужа. Женщина исполняет городские романсы, а также ведет успешный инстаграм-аккаунт.

Ирина Круг известна не менее своего покойного мужа. Женщина исполняет "городские романсы", а также ведет успешный инстаграм-аккаунт.Исполнительница русского шансона накануне порадовала поклонников очередным снимком. Женщина опубликовала свой портрет. Блондинка на снимке предстала в черном платье. Нижний слой выполнен в качестве комбинации, а верхний – прозрачный.На кадре Ирина Круг смотрит в сторону. Артистка подняла руки и собрала ими волосы. Сетчатое платье с кружевами деликатно подчеркивает достоинства певицы.Поклонников восхитил образ любимицы, сообщает . "Красавица 💖(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С возрастом все красивее 😘", "Ирочка любимая моя ты прекрасная фея!", "Обворожительная, талантливая, уважаемая нами певица. Спасибо за душевное исполнение песен Вами!", "Что ни платье то я его уже хочу. Потрясающая женщина", – написали фолловеры.Напомним, Ирина стала последней женой короля российского шансона Михаила Круга. Пара заключила брак в 2001 году, а в 2002-м артиста убили неизвестные в подъезде собственного дома. После смерти мужа девушке предложили исполнить несколько композиций в память о супруге. Так началась ее карьера в мире музыки.