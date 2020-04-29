Пресс-служба подмосковного хоккейного клуба Витязь сообщила о продлении контракта с капитаном команды, нападающим Александром Семиным. Новое соглашение с 36-летним форвардом рассчитано на один год.

Пресс-служба подмосковного хоккейного клуба "Витязь" сообщила о продлении контракта с капитаном команды, нападающим Александром Семиным. Новое соглашение с 36-летним форвардом рассчитано на один год.Семин выступает за подольский клуб с 2018 года. В сезоне-2019/20 Александр стал лучшим бомбардиром команды. Он принял участие в 50 играх, в которых набрал 38 очков – 18 шайб и 20 передач.Капитан остается в «Витязе»Александр Семин заключил новый контрактНа один годhttps://t.co/hVQdNoZZmJ pic.twitter.com/FtcXFUmoRz— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) April 28, 2020Александр – обладатель Кубка Гагарина и двукратный чемпион мира в составе сборной России. Также выступал в НХЛ, где играл за "Вашингтон", "Каролину" и "Монреаль".Напомним, регулярный чемпионат сезона-2019/20 команда из Подольска завершила на седьмом месте Западной конференции и вышла в плей-офф, где в первом же раунде в серии до четырех побед уступила петербургскому СКА (0:4).