Всего в регионе сейчас уже 634 инфицированных COVID-19

К 29 апреля во Владимирской области обнаружено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе сейчас уже 634 инфицированных COVID-19.Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, 15 новых заболевших выявлено в Петушинском районе, 11 – во Владимире, 2 – в Гусь-Хрустальном, 3 – в Судогодском районе, 2 – в Ковровском и по одному случаю в Радужном, Александровском и Гороховецком районах.Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора делают всё, чтобы как можно скорее установить круг лиц, контактировавших с новыми заболевшими.