Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию на сборном призывном пункте Москвы.

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию на сборном призывном пункте Москвы. Обработали площадь в 10 тысяч квадратных метров — это КПП, лестницы, помещения, прилегающие территории.Все столичные военкоматы уже снабдили медицинскими масками, бесконтактными термометрами. Доставили и тесты на коронавирус COVID-19.Приемные комиссии военных комиссариатов должны начать работу после 12 мая. Первые отправки в войска намечены после 20 мая. Призыву подлежат 135 тысяч человек, передает телеканал "Россия 24".