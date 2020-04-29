Судя по тому, как развиваются события, успех борьбы с болезнью напрямую зависит от сознательности и общей дисциплины граждан страны. И если Москва приближается к пику заболеваемости, то в некоторые регионы эпидемия только начинает проникать. Остановить распространение вируса — главная на сегодня задача.

Судя по тому, как развиваются события, успех борьбы с болезнью напрямую зависит от сознательности и общей дисциплины граждан страны. И если Москва приближается к пику заболеваемости, то в некоторые регионы эпидемия только начинает проникать. Остановить распространение вируса — главная на сегодня задача.Первый рабочий день после выписки из инфекционного отделения врачи начинают в том же стационаре, где еще вчера находились под наблюдением коллег."Страха повторного заражения у нас нет, мы просто выполняем свою работу", — говорят они.Первыми на больничных койках оказались медики, которые столкнулись с коронавирусом еще в начале пандемии. Тогда казалось, что враг где-то далеко. Теперь линия фронта прямо в отделении."Времени болеть у нас нет, все работаем, как единое целое. У всех единые цели — лимитировать вспышку инфекции и сохранить здоровье наших пациентов", — рассказывает Роман Песковец, терапевт больницы святого Георгия.На лице у врача глубокие следы от очков и медицинской маски — носить средства индивидуальной защиты приходится по несколько часов.Анестезиолог Тамерлан Истомин заразился от пациента — на себе испытал все симптомы и теперь знает коварный вирус изнутри."Я прочувствовал эту ситуацию через себя и теперь лучше понимаю пациентов, так же, как и мои коллеги", — говорит он.Ситуацию изнутри можно увидеть глазами врачей. Больница разделена на две зоны — "чистую" и "грязную". Чтобы перейти из одной части в другую, нужно пройти дезинфекцию. Только после этого разрешено снять защитный костюм.С середины марта больница Святого Георгия была перепрофилирована в инфекционный стационар. Его вместимость пятьсот человек. Сейчас врачи работают в усиленном режиме — в сутки сюда поступает десятки пациентов.В стационаре больницы Святого Георгия продолжают оставаться зараженные врачи. Сегодня в центре Петербурга появилась стена памяти погибшим медикам. К народному мемориалу люди сразу понесли цветы."Нельзя подвергать опасности детей и близких. У меня есть возможность — я живу за городом, они живут в доме, я живу в бане", — признается Ирина Соколова, директор по развитию больницы святого Георгия.Многие медики не видели родных уже несколько недель. Врачи не выходят из стационара. Здесь живут и работают двадцать четыре часа в сутки. С риском для жизни и ради выполнения медицинского долга.Не таким, конечно, представляла себе появление ребенка 36-летняя жительница Хасавюрта. В реанимации, под ИВЛ и с диагнозом "коронавирус".Выздоравливающих пока намного меньше, чем заражающихся. Цифры растут стремительно, к приему пациентов готовят все новые резервные клиники, а перед действующими — очереди из карет скорой помощи.На карте оперативного штаба — площадь распространения вируса. Затронуты города, и даже горные районы. Ирония, но именно в родовых селах многие дагестанцы планировали переждать эпидемию. Ситуация же такова, что на границах дежурят врачи, а где-то и вовсе перекрывают подъезды к аулам.В Махачкале, на которую приходится половина всех случаев заражения новым вирусом, на неделю ограничивают свою работу многофункциональные центры, которые до последнего оказывали помощь населению. Минздрав готов задействовать все ресурсы, от населения просят лишь одного — соблюдать режим самоизоляции."Потребность в койках составляет 1556. Все они развернуты, аппаратами ИВЛ и подведенным кислородом обеспечены", — проинформировал Джамалутдин Гаджиибрагимов, министр здравоохранения Дагестана.На заводе "Дагдизель" теперь выпускают важнейшие комплектующие для систем подведения кислорода в больницах. Пока предприятие идет к первой тысяче деталей, волонтеры и благотворительные фонды доставляют врачам продукты и защитные средства.Насколько все эти меры помогут переломить ситуацию — покажет ближайшее будущее. Коронавирус, к которому многие горцы сначала отнеслись легкомысленно, уже меняет их образ жизни.Оперативному штабу, возможно, придётся задействовать все имеющиеся у него ресурсы. Размещать больных в музеях и даже банкетных залах. В медиапарке "Россия — моя история" уже заявили, что готовы стать временным госпиталем.