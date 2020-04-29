Столичные власти прорабатывают вопрос о развертывании дополнительных временных госпиталей для лечения больных коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время принято решение о подготовительных работах к развертыванию временных госпиталей мощностью на 10 тысяч коек. Перечень конкретных объектов будет уточнен после окончательной проработки, - написал Собянин на своей странице ВКонтакте в среду.По его словам, фактическое их использование будет зависеть от динамики развития эпидемии коронавируса.Он также напомнил, что коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений.Также мы приняли решение, что на долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях, - добавил мэр Москвы.