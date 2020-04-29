Французские исследователи сделали тревожное открытие о коронавирусе в мире. Они пришли к выводу о связи между заболеванием, вызываемым коронавирусом, и тромбоэмболией легочной артерии.

Французские исследователи сделали тревожное открытие о коронавирусе в мире. Они пришли к выводу о связи между заболеванием, вызываемым коронавирусом, и тромбоэмболией легочной артерии.Осложнение страшно тем, что острая закупорка кровеносных сосудов чревата ишемией и инфарктом. Развитие тромбоэмболии на фоне COVID-19 показала компьютерная томография множества пациентов, сообщаетПобочный диагноз поставлен 23 обследованным из этих ста, передает По мнению ученых, взаимосвязь объясняется необходимостью проводить тяжелым больным коронавирусом механическую вентиляцию легких. Именно это иногда приводит к развитию тромбоэмболии.Напомним, лечение на сегодняшний день представляет из себя поддержку организма и борьбу с внешними проявлениями болезни. Препарата, уничтожающего COVID-19, пока не существует.29 Апр 2020 в 1:22 PDTКак писали "Дни.ру", из-за COVID-19 может сгуститься кровь. Такое открытие сделал доктор Джина Марраццо из Университета Алабамы. Образовавшиеся тромбы в сосудах влияют на дыхательные функции. Именно по этой причине, по словам специалиста, у многих зараженных ухудшается обоняние.