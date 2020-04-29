Летнюю Олимпиаду в Токио, которую и так перенесли на год, могут отменить полностью, если к старту Игр коронавирус COVID-19 все еще будет представлять угрозу. Такую возможность 28 апреля допустил глава оргкомитета. А в ВОЗ подчеркнули, что пандемия еще далека от завершения, с учетом роста числа заболевших в Африке, Латинской Америке и в Азии.

Летнюю Олимпиаду в Токио, которую и так перенесли на год, могут отменить полностью, если к старту Игр коронавирус COVID-19 все еще будет представлять угрозу. Такую возможность 28 апреля допустил глава оргкомитета. А в ВОЗ подчеркнули, что пандемия еще далека от завершения, с учетом роста числа заболевших в Африке, Латинской Америке и в Азии. В Британии минутой молчания почтили память более сотни врачей, умерших от инфекции. А в Бристоле открыли временный госпиталь на территории местного университета. Во Франции возобновление работы школ отложили по меньшей мере до июня. А на рынке в Каннах установили камеры, чтобы контролировать ношение масок.По всему миру обнаруживают все больше осложнений, которые может вызывать новая болезнь. Французские, американские и китайские медики предупреждают об образовании тромбов, что повышает риск развития инсульта даже у молодых пациентов.Тем временем, жители Нью-Йорка обвинили мэра города в безответственном отношении к карантину. Билла Де Блазио, который советовал нью-йоркцам оставаться дома, вместе с супругой застали за пробежкой в парке Бруклина — в 17 километрах от их дома на Манхеттене. А в Испании после первой же попытки ослабить карантинные меры повысилось число смертельных исходов за сутки.Послабления будут . Но не масштабные и не массовые . Страна начнет выходить из карантина постепенно. Прогулки на свежем воздухе неподалеку от дома для занятия спортом, например, разрешат при условии соблюдения социальной дистанции . Свои нормы могут добавлять различные автономии. Там, где вирус отступил, послабления будут шире, коснутся работы малого бизнеса . Но в больших городах-миллионниках власти обещают действовать максимально аккуратно. Риск угрозы второй волны сохраняется."Мы могли бы ввести разное время выхода на улицы . Для старшего поколения — например, утром, для детей и подростков — более позднее время . Это позволит снизить риск заражения", — предлагает консультант по вопросам здравоохранения администрации Андалусии Хесус Агьерре.На улицу разрешат выходить и пожилым людям. Ведь они уже почти 50 дней в строгой изоляции, но под присмотром родственников и без социальных контактов со знакомыми . Иначе снова придется создавать новые койко-места и возводить временные госпитали."Данные действительно обнадеживают. Но мы должны быть осторожны. Важно, чтобы все понимали: если не будут выполняться указания министерства здравоохранения, мы будем отброшены назад и окажемся в действительно сложной ситуации", — предупреждает директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.Расслабляться рано. Уже сейчас ясно, что карантинные меры принесли результат. Давление на отделения реанимации снизилось, а в шести автономиях замедлился рост числа новых заболевших в десятки раз . Но колоссальная работа врачей и вирусологов окажется напрасной, если испанцы решат, что эпидемия завершилась.Штрафы за нарушение требований коронавирусной безопасности, конечно, действуют. Но в этой ситуации кажется, что большая часть уже понимает: лучше соблюдать правила и хоть как-то выходить на улицу, чем снова оказаться дома и допустить новый рост числа заболевших