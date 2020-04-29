Хиллари Клинтон заявила о поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена. По ее словам, она намерена добавить свой голос в пользу представителя Демократической партии.

Хиллари Клинтон заявила о поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена. По ее словам, она намерена добавить свой голос в пользу представителя Демократической партии.Клинтон рассказала о своем намерении в ходе совместной видеоконференции с Джо Байденом, которая транслировалась в эфире телеканала Fox News, сообщает РИА Новости. По словам Хиллари, она видела, как кандидат в президенты сплачивает людей. Клинтон считает, что США в качестве президента нужен именно Джо Байден, который готовился к этому всю жизнь.Хиллари отметила, что имела честь работать с представителем Демократической партии не один год. По ее словам, она и Байден имеют много общих ценностей, в том числе отношение к семье.В 2016 году Хиллари Клинтон уступила Дональду Трампу в борьбе за президентство.