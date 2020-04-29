Льготная ипотека под 6,5 процента позволит сохранить до 5 миллионов рабочих мест в строительной отрасли. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Льготная ипотека под 6,5 процента позволит сохранить до 5 миллионов рабочих мест в строительной отрасли. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин."Это позволит сегодня сохранить рабочие места примерно 4-5 миллионов строителей, которые заняты в жилищном строительстве. Это одна из самых больших подотраслей строительства. Соответственно, это будут рабочие места, это будут налоги, это будет работа для смежников", — приводит слова заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина телеканал "Россия 24".Строительные работы идут в большинстве регионов России. Ограничения сейчас есть в Москве и Московской области. Субсидии смогут получить застройщики, которые сохраняют не менее 90 процентов сотрудников..