Карантин из-за коронавируса довел украинцев до ручки. На стихийный митинг у Дома правительства в центре Киева собрались сотни предпринимателей. Они требуют от президента Владимира Зеленского отмены ограничительных мер. СМИ сообщают о столкновениях с полицией.

Карантин из-за коронавируса довел украинцев до ручки. На стихийный митинг у Дома правительства в центре Киева собрались сотни предпринимателей. Они требуют от президента Владимира Зеленского отмены ограничительных мер. СМИ сообщают о столкновениях с полицией.Вышедшие в центр столицы украинцы потребовали от президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля отменить карантин с 1 мая. Участники акции утверждают, что кризис лишил их работы, и требуют, чтобы правительство возобновило деятельность малых предприятий наряду с крупным бизнесом.Протестующие возмущены тем, что супермаркеты, магазины бытовой техники и сети ресторанов быстрого питания продолжают работать. "Карантин для всех или выборочно?" – гласит плакат одного из участников несанкционированной акции.Ситуация в центре Киева быстро накаляется. Как сообщает портал "Политнавигатор", полицейские пошли в атаку на митингующих и попытались очистить площадь.Расходиться протестующие не намерены. Акция продолжится до тех пор, пока Зеленский и Шмыгаль не отменят карантин, предупреждают предприниматели.Руководство Украины 12 марта ввело общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения должны были отменить 25 апреля, однако правительство продлило их до середины мая.Число заболевших коронавирусом на Украине за последние сутки увеличилось на 456 человек. Всего в стране выявлено почти 10 тысяч случаев. Наихудшая обстановка складывается в Киеве и западных регионах страны.29 Апр 2020 в 1:22 PDT