Предварительным следствием установлена причастность мужчины к шести хищениям имущества граждан.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении шести краж, одну из которых он совершил вместе с 29-летним ранее судимым жителем Судогодского района. Обвиняемый ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений.Предварительным следствием установлено, что в конце прошлого года мужчина различными способами проникал в частные дома жителей Судогодского района, откуда похищал различные предметы быта.В ходе оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан сотрудниками полиции. По словам мужчины, похищенное он собирался оставить для личного использования. Часть похищенного имущества полицейские изъяли.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.