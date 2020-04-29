В российском Выборге в ночь на 29 апреля произошла страшная трагедия. В одном из частных домов произошел пожар, погубивший многодетную семью. Как сообщает , в огне погибли восемь человек. ..

В российском Выборге в ночь на 29 апреля произошла страшная трагедия. В одном из частных домов произошел пожар, погубивший многодетную семью.Как сообщает "", в огне погибли восемь человек. Среди них было шестеро детей в возрасте от одного месяца до восьми лет, а также их родители. Известно, что незадолго до происшествия семья отмечала день рождения. Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.