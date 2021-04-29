В Замоскворецком районном суде Москвы завершились прения сторон по делу о хищениях у Московского конструкторского бюро Компас (МКБ Компас). На скамье подсудимых находятся бывший гендиректор МКБ Мурад Сафин, бывший гендиректор ОАО Синай Олег Чернов, аудитор Софья Макеева и другие фигуранты, которые обвиняются в хищении 1,1 млрд. рублей. Также среди обвиняемых – экс-глава ОАО Промпоставка Руслан Сулейманов, которому следствие вменяет хищение 238 миллионов рублей. Защита настаивает на невиновности бывшего руководителя Промпоставки. Дни.ру поговорили с адвокатом Руслана Сулейманова Юлией Бондаренко.

В Замоскворецком районном суде Москвы завершились прения сторон по делу о хищениях у Московского конструкторского бюро "Компас" (МКБ "Компас"). На скамье подсудимых находятся бывший гендиректор МКБ Мурад Сафин, бывший гендиректор ОАО "Синай" Олег Чернов, аудитор Софья Макеева и другие фигуранты, которые обвиняются в хищении 1,1 млрд. рублей. Также среди обвиняемых – экс-глава ОАО "Промпоставка" Руслан Сулейманов, которому следствие вменяет хищение 238 миллионов рублей. Защита настаивает на невиновности бывшего руководителя "Промпоставки". "Дни.ру" поговорили с адвокатом Руслана Сулейманова Юлией Бондаренко.– Расскажите об обстоятельствах дела и на каком основании следствие вменяет Руслану Сулейманову хищение денежных средств?– Уголовное дело главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило в апреле 2016 года. Следствие утверждает, что в 2009 году было создано преступное сообщество для хищения средств МКБ «Компас». По версии обвинения, бывшее руководство «Компаса» через компанию «Промпоставка» и другие при выполнении договоров на рекламу и строительство, а также коммерческих контрактов по поставкам запчастей и комплектующих для нужд вооруженных сил других стран перечислило часть денежных средств на счета фиктивных фирм, где они были обналичены и похищены.Следствие считает, что мой подзащитный, Руслан Сулейманов, руководимый Мурадом Сафиным и при участии иных лиц совершил хищение денежных средств МКБ «Компас» на сумму 238 миллионов рублей путем обмана акционеров этой организации и перечисления денег на расчетные счета ОАО «Промпоставка» и далее на счета фирм, которые следствие относит к фиктивным.Следствие в обвинении указывает конкретные договоры поставки запасных частей и оборудования между "Компасом" и "Промпоставкой" во исполнение которых, по мнению обвинения, были похищены деньги. При этом хищение бюджетных денежных средств или путем завышения цен не вменяется.– Имел ли Сулейманов отношение к перечислениям с расчетных счетов МКБ "Компас" на счета других юридических лиц?– Мой подзащитный не имел никакого отношения к перечислениям в сумме 1,1 млрд. рублей с расчетных счетов МКБ "Компас" на счета таких фирм, как Комплекс ОЭБ, ООО «Гром 21 века» и иных юридических лиц, связанных с исполнением договоров на рекламу и строительство. Он не вправе принимать и никогда не принимал решения по перечислению со счетов МКБ "Компас". Следовательно, никакого отношения к перечислению денег МКБ «Компас», которые следствие считает похищенными, на счета вышеуказанных компаний Сулейманов не имел.Также Сулейманов никоим образом не мог действовать совместно с Сафиным. Сотрудники "Компаса" – от главного бухгалтера до простого секретаря – все как один говорят, что Сулейманов не мог знать, сколько денег находится на счетах "Компаса" и не имел права ими распоряжаться, не имел ни малейшего представления о том, какие суммы находятся на счетах.Сулейманов был наемным генеральным директором ОАО "Промпоставка" и исполнял свои обязанности согласно трудовому договору и уставу организации.Судом были приобщены документы потерпевшего, подтверждающие исполнение обязательств ОАО "Промпоставка" перед МКБ "Компас" по договорам, указанным в обвинении, при исполнении которых были якобы похищены деньги. Эти договоры заключались во исполнение коммерческих контрактов с иностранными заказчиками под контролем АО РособоронэкспортБолее того, согласно приобщенному судом акту инвентаризации на складе "Промпоставки" находится имущество, закупленное для потерпевшего за счет собственных средств на сумму более 270 млн рублей. Но на наличие имущества на складе следствие внимания не обратило.Мы предоставляли суду целую цепочку доказательств того, что деньги не украдены. Это подтверждают не только документы потерпевшего, но и инвентаризация, на складе где есть оборудование, закупленное для "Компаса", следовательно Сулейманов в личную собственность их не обратил.Исполнение договоров между МКБ компас и ОАО "Промпоставка" подтверждается документами, представленными АО Рособоронэкспорт под контролем которого осуществлялись данные сделки, а также представителями Минобороны. Это же подтвердил допрошенный сотрудник Рособоронэкспорт, пояснив, что организация являлась комиссионером и в каждом договоре между МКБ Компас и ОАО "Промпоставка" указаны договоры комиссии Рособоронэкспорта, а также контракты с иностранным заказчиком, их номера и даты.– Насколько полно были проанализированы договоры между ОАО "МКБ Компас" и ОАО "Промпоставка" со стороны судебно-бухгалтерских экспертов?– Договоры между МКБ Компас и ОАО Промпоставка и их исполнение, со стороны судебно-бухгалтерских экспертов не анализировались вообще, следствие им просто их не предоставило. При этом они находятся в материалах дела, т.к изъяты в ходе обысков. Следствие вообще не устанавливало наличие убытков у потерпевшего, соответственно не установило ущерб, а это является обязательным по делам о хищении.Из экспертиз следует, что определялась только сумма средств, перечисленных с расчетных счетов "Компаса" на расчетные счета "Промпоставки" и далее на счета других юрлиц. Но следствие не учитывало, что на расчетных счетах "Промпоставки" были средства, полученные от других заказчиков.В ходе судебного заседания был допрошен представитель Экспертно-криминалистического центра МВД ГУВД по г. Москве Он подтвердил, что убытков у потерпевшей стороны он не устанавливал, а для выяснения суммы потерь МКБ "Компас" нужно провести финансово-аналитическую экспертизу. Защита просила ее назначить, но получила отказ.– Имеются ли доказательства того, что фирмы, которые следствие считает фиктивными, действительно вели предпринимательскую деятельность и платили налоги?– Один из обвиняемых – директор аудиторской компании “Синай” Олег Чернов – дал в суде показания о том, что подконтрольные ему фирмы, которые следствие называет фиктивными, таковыми не являлись. Большинство из них вели законную предпринимательскую деятельность, платили миллионные налоги и приносили доход государству.В суде исследовались налоговые дела и выяснилось, что компании платили многомиллионные налоги. Одна из них – более семи миллионов рублей. Согласитесь, совсем нелогично содержать фиктивную компанию и платить миллионные налоги.Из материалов дела видно, что у других на балансе находится 5 или 6 дорогостоящих грузовиков, взятых в лизинг. Банк, выдавая кредит проверял, действующая эта компания или нет. Организации производили банку выплаты по договору лизинга. Разве можно тогда говорить о том, что компании фиктивные?В материалах дела есть банковские выписки по счетам этих компаний. Мы исследовали их и установили кто являлся контрагентами этих "фиктивных" компаний. Контрагентами были такие крупные, в том числе оборонные предприятия, как АО Севмаш, Уралоргсинтез, Пензенское РПКБ. Мы подтверждаем документами, что "Промпоставка" работала с реальными компаниями.– Доказало ли следствие вину Сулейманова в инкриминируемых ему преступлениях?– Я не вижу здесь никакого состава преступления, вина Сулейманова не доказана. В деле масса доказательств исполнения договоров, которые следствие просто не хотело принимать во внимание. Мы ходатайствовали перед следствием проанализировать договоры, назначить финансово-экономическую экспертизу. Нас проигнорировали.Следствие утверждает, что 238 миллионов рублей по цепочке от "Компаса" на счета "Промпоставки" и со счетов "Промпоставки" на счета "фиктивных" компаний были похищены. Но, во-первых, у "Промпоставки" было большое количество иных заказчиков.Организация была самостоятельным юридическим лицом и если перечисляла этим компаниям деньги, то это были деньги "Промпоставки", а не "Компаса". Все, что перечислил "Компас" на эту же сумму он получил имущество в виде оборудования и запасных частей, ничего не потеряв. Это же подтвердили допрошенные в суде ведущие специалисты в области финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз Савицкий и Воронцов. А во–вторых, получение имущества от якобы фиктивных поставщиков, подтвердили даже свидетели обвинения.Законная предпринимательская деятельность Сулейманова в результате которой потерпевший не понес никаких убытков была обозначена следствием, как хищение. Однако потерпевшая организация – МКБ Компас признала исполнение договоров со стороны предприятия, руководимого Сулеймановым. "Промпоставка" более 20 лет существовала на рынке продаж оборудования и запасных частей и работала под контролем АО Рособоронэкспорт.Даже предъявив обвинение по ч. 4 ст. 159 УК следствие допустило юридическую ошибку с учетом реальной предпринимательской деятельности ОАО "Промпоставка" и должностного положения моего подзащитного, а также периода перечислений до июня 2015 года вмененные ему действия должны квалифицироваться по ст. 159.4 УК в сфере предпринимательской деятельности.