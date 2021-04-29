Владимирским УФАС России рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП».

Владимирским УФАС России рассмотрено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП».Как установлено антимонопольным органом, указанными лицами было заключено и реализовано недопустимое в соответствии с антимонопольным законодательством соглашение, направленное на поддержание цен на торгах на строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» в г. Владимире, сообщила пресс-служба ведомства..Доказательствами заключения и реализации недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения выступили реализация хозяйствующими субъектами единой модели поведения. Ими подавались ценовые предложения, равные начальной максимальной цене контракта, наряду с этим, отсутствовала экономическая обоснованность действий хозяйствующих субъектов. Кроме того, подтверждено наличие взаимодействия между «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП» в период до аукциона путем телефонных переговоров и личных встреч, а также последующего их взаимодействия в период после подведения итогов аукциона.Напомним, что в конце марта следственными органами Следственного комитета по материалам регионального УФСБ ГУП «ДСУ-3» Романа Головина.Фото