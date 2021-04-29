Герои пройдут виртуальными колоннами 9 мая.

Второй год подряд из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» во Владимирской области пройдёт в онлайн-формате.Виртуальные колонны героев пройдут 9 мая. Начало трансляции намечено на 15:00. До 7 мая необходимо пройти .Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, участникам заранее будет направлено уведомление о времени прохождения конкретного ветерана Великой Отечественной войны.Принять участие в проекте также можно на сайте или приложениях «Бессмертный полк» в Одноклассниках и ВКонтакте.Онлайн-шествие будут транслировать на областных телеканалах и экранах, расположенных в общественных местах.