Возбуждено уголовное дело.

В отношении члена Территориальной избирательной комиссии возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД.Подозреваемый в октябре 2019 года дважды привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования и ему назначалось наказание в виде штрафов и лишения права управлять автомобилем на срок 1,5 года.По версии следствия, 13 сентября около 11 часов вечера, сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили автомобиль под управлением мужчины с явными признаками алкогольного опьянения. В связи с этим, он был отстранен от управления автотранспортным средством. От медосвидетельствования на состояние опьянения он снова отказался.Следует отметить, что с октября 2020 года подозреваемый является членом Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Владимира с правом решающего голоса.Вину в совершенном преступлении, не смотря на имеющиеся записи видеорегистратора с автомобиля патрульно-постовой службы, он не признает и отрицает свою причастность к управлению автомобилем в нетрезвом виде.Расследование уголовного дела продолжается.