В этом году Диктант Победы вышел на международный уровень.

Отдать дань памяти героям Великой Отечественной войне и написать "Диктант Победы" сегодня решили более более 4 тысяч жителей области. Участники международной акции ответили на 25 вопросов, главной темой которых стали события первых военных лет и маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. В этом году отмечается их 125-летие.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Заксобрания Владимирской области: «Как показывает опыт прошлых лет, вопросы непростые. Здесь нужна начитанность. Победители те, кто наберет максимальное количество баллов, смогут поступить на бюджетные места в гуманитарные вузы России. Есть еще такой бонус - для той молодежи, которая в этом году будет поступать в высшее учебное заведение».В этом году "Диктант Победы" вышел на международный уровень. В патриотической акции поучаствовала 31 страна и это только в очном формате. Во Владимирской области работало 84 площадки. Главной стала академия РАНХиГС. Здесь диктант написали более 50 человек, в основном студенты. На диктант у них было 45 минут. Вопросы для участников подготовили эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического общества, Российского государственного университета. Напомним, что "Диктант Победы" проходит уже третий год подряд при поддержке партии "Единая Россия". По сравнению с прошлым годом, количество заинтересовавшихся историей Великой Отечественной Войны увеличилось в 2 раза.Владимир Киселев, секретарь Владимирского регионального отделения партия "Единая Россия": «В этом году нет победителя прошлого года Николая Щелконогова, которым был старейшим участником и старейшим победителем в прошлом году этого конкурса во всей стране. К сожалению, ему исполнилось 95 лет и через 2 месяца он умер. Мы сегодня обязательно почтим его память минутой молчания».Юлия Шувалова