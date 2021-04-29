Потерпевшая сторона ходатайствует о компенсации морального вреда в размере 2,7 млн рублей.

В Октябрьском районном суде Владимира начались прения по в центре города. Напомним, что 20-летний студент Хаким Бакоев «зебре» насмерть сбил 30-летнюю мать двоих детей Дарью Марян.Отец погибшей и опекун первого ребенка Александр Бадьёв ходатайствовал о выплате компенсации морального вреда его 11-летней внучке. Суд приобщил заявление мужчины к материалам дела. Муж погибшей требует моральную компенсацию в размере 2 млн рублей. В целом потерпевшая сторона просит выплатить ей 2,7 млн рублей.В свою очередь, помощник прокурора поддержал позицию семьи погибшей и ходатайствовал о выплате морального вреда в полном объёме. Также обвинение требует приговорить подозреваемого к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также гособвинитель просит лишить Хакима Бакоева водительских прав на три года.Напомним, что ДТП произошло поздно вечером 27 сентября 2020 года. Студент ВлГУ, сидевший за рулём «LADA Largus», не пропустил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.В ходе следствия парень признал свою вину. Во время суда повторил, что согласен с предъявленными обвинениями. Защита подала ходатайство о рассмотрении дела в упрощённом порядке. В этом случае обвиняемому могли назначить не более 2/3 от максимально возможного срока по инкриминируемой статье. Однако муж погибшей женщины не согласился с тем, что виновник аварии заслуживает снисхождения.