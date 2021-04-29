Врач-инфекционист Николай Малышев назвал две возможные причины роста числа заразившихся COVID-19 в Москве.

Врач-инфекционист Николай Малышев назвал две возможные причины роста числа заразившихся COVID-19 в Москве.Специалист заявил, что подъем заболеваемости в столице связан с отказом от вакцинации и несоблюдением масочного режима. Малышев обратил внимание, что в последние дни в метро участились "масочные" рейды. "Это не просто так", – подчеркнул эксперт.Врач-инфекционист заявил, что "народ устал" от пандемии, и потому немного расслабился. В разговоре с РИА Новости Малышев добавил, что рост числа инфицированных, как правило, наблюдается в течение двух инкубационных периодов после смягчения ограничений.Отметим, что столица . За прошедшие сутки количество москвичей, подхвативших ковид, выросло до 1,09 миллиона. С начала пандемии в городе зарегистрировали более 18 тысяч летальных исходов, передает оперштаб.Напомним, что масочный режим начал действовать во всех регионах России с конца прошлого года. Гражданам не разрешено появляться в общественных местах (автобусах, метро, магазинах, театрах и т.п.) без средств защиты. Всех нарушителей режима ждет штраф.С 18 января этого года в стране началась масштабная вакцинация. Сегодня граждане могут привиться одним из трех препаратов на выбор – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Отечественные вакцины уже доказали свою безопасность и эффективность.