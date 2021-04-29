Номер «горячей линии» 8 (4922) 77-30-00.

«Энергосбыт Волга» информирует клиентов о графике и режиме работы офисов компании в майские праздники.30 апреля клиентские офисы компании работают по сокращённому графику:30 апреля (предпраздничный день)Режим работы: 08:00-14:45;обед 12:00-12:45.В период с 1 по 10 мая 2021 клиентские офисы и территориальные отделения компании будут закрыты для посещений. С 11 мая 2021 года работа офисов возобновляется в привычном графике.В праздничные дни по возникающим вопросам клиенты могут обратиться к специалистам горячей линии, которые работают ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00. Номер «горячей линии» 8 (4922) 77-30-00.Для оплаты квитанций без комиссии клиенты компании всегда могут воспользоваться удобными дистанционными сервисами:· Сервис «Личный кабинет абонента».· Сервис «Оплатить квитанцию онлайн».· Мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга».Мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга» повторяет все функции личного кабинета. «Мой Энергосбыт Волга» позволит его пользователям сэкономить время для решения вопросов по электроснабжению, даст возможность контролировать состояние своего лицевого счёта, передавать показания прибора учёта, производить оплату его онлайн, не обращаясь в офисы обслуживания.Обращаем ваше внимание, что для корректной работы дистанционных сервисов оплаты рекомендуем использовать веб-браузеры «Google Chrome» и «Mozilla Firefox».