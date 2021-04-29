Газета «Аргументы и Факты» уже писали о V турнире по смешанным единоборствам, памяти военнослужащих спецназа внутренних войск МВД России, погибших в бою, в ходе контртеррористической ..

Газета «Аргументы и Факты» уже писали о V турнире по смешанным единоборствам, памяти военнослужащих спецназа внутренних войск МВД России, погибших в бою, в ходе контртеррористической операции у села Бамут, в Чеченской Республике.18 апреля 1995 года бойцы отрядов спецназа МВД России «Росич» и «Витязь» приняли бой с превосходящими силами боевиков. Не дрогнули и не отступили. Среди тех, кто пал смертью храбрых в том бою и наш земляк, старший лейтенант Олег Растегаев, выпускник школы № 16. За свой подвиг он был награжден орденом Мужества (посмертно). Турнир, на который приехали около 300 спортсменов из 15 регионов России – дань памяти и ему, и его товарищам.Теперь несколько слов о том, что осталось, как говорится, за кадром. По окончании турнира, делегация, из числа организаторов и почетных гостей, посетила Владимирский хлебокомбинат. В ее составе были два легендарных человека, Героя России - президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Русь» Александр Никишин и президент Ассоциации социальной защиты военнослужащих и ветеранов подразделения спецназа «Братство краповых беретов «Витязь» Сергей Лысюк.Визит на хлебокомбинат не был совсем случайным, поскольку Управляющий ГК «Delavant» Алексей Лялин также «краповый берет» и прошел школу Внутренних войск. А с Сергеем Лысюком они закончили одно училище – Владикавказское Внутренних войск, имени С.М. Кирова.Одной из главных тем, которые обсуждались, дальнейшее повышение качества военно-патриотической работы в регионе, хотя, по утверждению гостей, во Владимирской области на этом направлении делается очень многое и успешно. Обсудили идею создания в области «Совета краповых беретов». Такая организация, а шаги к ее созданию уже сделаны, еще один ресурс в деле военно-патриотического воспитания.- Прекрасно проведенным турниром по смешанным единоборствам в области почтили память павших героев, и это нужно не мертвым, это нужно живым, - говорит Алексей Лялин, - создание «Совета краповых беретов», это тоже, своего рода – и дань памяти, и продолжение традиций. Уверен, через Совет, мы также сможем приобщать к святому делу защиты Отечества владимирскую молодежь.Члены делегации, естественно, ознакомились с деятельностью Владимирского хлебокомбината и были в восторге от увиденного. И даже активно обсуждали различные вопросы, связанные с хлебопечением. Так, Алексея Колесникова, известного спортсмена, возглавлявшего в одно время владимирский спорт, а сейчас работающего в законодательной сфере с трехкратным олимпийским чемпионом, сенатором Александром Карелиным, очень заинтересовала тема снабжения Арктики и Заполярья замороженной хлебобулочной продукцией. Он выразил готовность поднять к ней интерес у законодателей.