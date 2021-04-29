Выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц, состоящей из четверых жителей Владимирской области, связанная с поиском и изъятием из мест залегания в земле археологических предметов с целью их дальнейшей продажи в частные коллекции.
Выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц, состоящей из четверых жителей Владимирской области, связанная с поиском и изъятием из мест залегания в земле археологических предметов с целью их дальнейшей продажи в частные коллекции.
Она велась без разрешения (открытого листа) с использованием специального технического средства (металлоискателя), повлекшая повреждение культурного слоя, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.
Из незаконного оборота изъято 62 наименования предметов археологии в количестве 999 штук, в том числе:
22 украшения из цветного металла,
28 наконечников стрел,
33 железных топора,
16 керамических глиняных сосудов,
8 пряжек из цветного металла,
28 железных ножей,
27 височных колец,
13 шейных гривен,
119 браслетов из цветного металла,
43 элемента украшений из белого металла,
1 меч из черного металла,
перстни и кольца из цветного металла в количестве 67 штук,
41 наконечник копий,
12 монет из цветного металла, которые по оценке специалистов Института Археологии РАН являются культурной ценностью России, имеющей большое значение для изучения национальной истории.
В частности, подавляющее большинство изъятых предметов представлено украшениями и деталями костюма племени мурома, проживавшего на территории Владимирской области до прихода славянского населения.
Это многочисленные подвески, ажурные пряжки, шейные гривны различных видов.
Среди изъятых находок имеются дирхемы – серебряные монеты, служившие в своем роде международной валютой в 9-10 веках. Также стоит отметить наличие довольно редких предметов: наконечник ножен меча и навершие булавы. Важность и значимость указанных предметов определяется в полной мере только при исследовании и изучении в комплексе с местом расположения. При подобных извлечениях из земли повреждается культурный слой и практически полностью уничтожаются памятники археологии.
В апреле 2021г. на основании переданных результатов ОРД УМВД России по Владимирской области в отношении указанных жителей Владимирской области возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.3 ст. 243.2 УК РФ.