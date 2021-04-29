Выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц, состоящей из четверых жителей Владимирской области, связанная с поиском и изъятием из мест залегания в земле археологических предметов с целью их дальнейшей продажи в частные коллекции.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц, состоящей из четверых жителей Владимирской области, связанная с поиском и изъятием из мест залегания в земле археологических предметов с целью их дальнейшей продажи в частные коллекции.Она велась без разрешения (открытого листа) с использованием специального технического средства (металлоискателя), повлекшая повреждение культурного слоя, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Из незаконного оборота изъято 62 наименования предметов археологии в количестве 999 штук, в том числе:22 украшения из цветного металла,28 наконечников стрел,33 железных топора,16 керамических глиняных сосудов,8 пряжек из цветного металла,28 железных ножей,27 височных колец,13 шейных гривен,119 браслетов из цветного металла,43 элемента украшений из белого металла,1 меч из черного металла,перстни и кольца из цветного металла в количестве 67 штук,41 наконечник копий,12 монет из цветного металла, которые по оценке специалистов Института Археологии РАН являются культурной ценностью России, имеющей большое значение для изучения национальной истории.В частности, подавляющее большинство изъятых предметов представлено украшениями и деталями костюма племени мурома, проживавшего на территории Владимирской области до прихода славянского населения.Это многочисленные подвески, ажурные пряжки, шейные гривны различных видов.Среди изъятых находок имеются дирхемы – серебряные монеты, служившие в своем роде международной валютой в 9-10 веках. Также стоит отметить наличие довольно редких предметов: наконечник ножен меча и навершие булавы. Важность и значимость указанных предметов определяется в полной мере только при исследовании и изучении в комплексе с местом расположения. При подобных извлечениях из земли повреждается культурный слой и практически полностью уничтожаются памятники археологии.В апреле 2021г. на основании переданных результатов ОРД УМВД России по Владимирской области в отношении указанных жителей Владимирской области возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.3 ст. 243.2 УК РФ.