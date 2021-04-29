В ходе операции сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы за нарушение норм светопропускаемости стекол автомобиля привлечены к ответственности 17035 водителей транспортных средств...

С 19 по 28 апреля 2021 года на территории города Москвы проводилось профилактическое мероприятие, направленное на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортных средств с установленными на них стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.В ходе операции сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы за нарушение норм светопропускаемости стекол автомобиля привлечены к ответственности 17035 водителей транспортных средств и выдано 9842 требования об устранении причин правонарушения.В отношении 196 водителей составлены административные материалы по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81