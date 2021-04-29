Гособвинитель просит отправить в колонию Хакима Бакоева, который осень прошлого года насмерть сбил на своей машине мать двоих детей Дарью Марян. Сегодняшний судебный процесс положил начало

Гособвинитель просит отправить в колонию Хакима Бакоева, который осень прошлого года насмерть сбил на своей машине мать двоих детей Дарью Марян. Сегодняшний судебный процесс положил начало судебным прениям, вскоре после которых будет вынесен окончательный приговор. Согласно требованиям гособвинения, помимо возмещения морального ущерба общей сложностью в два миллиона семьсот тысяч рублей, Хаким Бакоев должен отправиться на