Добавим, что 42 педагога и тренера, подготовившие стипендиатов 2021 года, получили Благодарственные письма обладминистрации.

Во Владимире состоялась церемония вручения стипендий областной администрации «Надежда Земли Владимирской − 2021». Владимир Сипягин наградил 115 школьников и студентов, а также трёх аспирантов.Глава региона призвал стипендиатов не останавливаться на достигнутом, двигать вперёд науку, культуру, искусство и спорт.«Единовременные персональные стипендии «Надежда Земли Владимирской» ежегодно присуждаются одарённой и талантливой владимирской молодёжи за успехи в образовании и науке, культуре, спорте, журналистике и общественной деятельности», - рассказали «33Live.Ru» в пресс-службе губернатора.Добавим, что 42 педагога и тренера, подготовившие стипендиатов 2021 года, получили Благодарственные письма обладминистрации.