За счёт строительства комплекса планируется обеспечить надёжное и качественное теплоснабжение школы, детсада и 20 многоквартирных домов, в которых проживает более двух тысяч человек.

Владимир Сипягин выделил 33,8 млн рублей на строительство блочно-модульной котельной в городе Струнино. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Оборудование действующей котельной устарело и морально, и физически. Вследствие чего, горожане жаловались на низкое качество услуг по горячему водоснабжению, которое при низких температурах прекращалось из-за недостатка мощности.«Реализация проекта позволит увеличить мощность объекта с 5,9 гигакалорий в час до 7, 3, снизит затраты на эксплуатацию, обслуживание и топливные ресурсы», - уточнили в Белом доме.За счёт строительства комплекса планируется обеспечить надёжное и качественное теплоснабжение школы, детсада и 20 многоквартирных домов, в которых проживает более двух тысяч человек.