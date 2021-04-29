В последние недели в стране наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию, а также на некоторые другие категории товаров.

В последние недели в стране наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию, а также на некоторые другие категории товаров.Многие россияне уже заметили, что продукты на полках магазинах в последнее время быстро дорожают. За последнюю неделю заметно выросли цены на овощи, в частности огурцы подорожали на 3%, а белокочанная капуста – на 3,6%. Также в большую сторону изменилась стоимость моркови, лука, картофеля и яблок. При этом цена на томаты в среднем по России снизилась на 1%. В результате общий рост цен на овощи и фрукты за неделю составил 0,7%.Однако, повышение цен коснулось не только этой категории товаров. Также, согласно данным Росстата, только за последнюю неделю подорожали многие виды мяса: свинина, говядина, баранина, колбасные изделия, консервы, молоко и кисломолочные продукты, шоколадные конфеты, чай, макаронные изделия, крупы. При этом несколько снизились цены на курицу,В ближайшее время рост цен на многие категории товаров будет продолжаться. Например, любимая россиянами гречка может вырасти в цене почти на 10%. Это связано с тем, что подорожали удобрения, увеличилась стоимость упаковки и затраты на хранение. К тому же, производители заявили о нехватке гречихи.Также в ближайшем будущем стоит ожидать существенного роста цен на газировку – бутилированная вода может подорожать на 10-15%. Это связано не только с колебанием курса рубля, но также с введением обязательной маркировки и наложением на производителей ответственности за утилизацию упаковки.Ранее говорилось и о ожидаемом . Лишь до конца мая действует соглашение о государственной поддержке цен на на этот продукт. После его завершения россиян может ждать резкий рост цен на сахар.