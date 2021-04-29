Это стало возможно благодаря федеральному проекту, где каждый из нас может помочь. За свои заслуги Николай Александрович Михеев награжден орденом Отечественной Войны второй степени, Орденом Трудового Красного Знамени и огромным количеством медалей.

Это стало возможно благодаря федеральному проекту, где каждый из нас может помочь. За свои заслуги Николай Александрович Михеев награжден орденом Отечественной Войны второй степени, Орденом Трудового Красного Знамени и огромным количеством медалей.Трудная, но интересная судьба. Так говорят о таких людях как Николай Михеев. Ветерану почти 90 лет. Но каждое событие своей жизни помнит ясно и четко. Его детство закончилось в 11 лет. Все 4 года , пока шла война , работал в колхозе. В 15 устроился на местный машиностроительный завод слесарем- сборщиком, где проработал 46 лет. Заслужил Орден Трудового Красного Знамени. Правда , в его трудовой биографии случился длительный перерыв, о котором долгое время Николай Александрович старался не рассказывать. Весной 1951 его призвали в армию .Служить направили в Западную Украину.Николай Александрович Михеев, ветеран , участник федерального проекта "Мечта ветерана":- Нам старослужащие сказали: Повезло Вам, ребята! ? Вы на войну попали. Мы какая война?! В селе девчонки песни поют, в огородах бабы возятся. Какая война!? А потом определили. Действительно война. Там не рыли окопы, не ходили в атаки, но ночами горели хаты, убивали.В Западной Украине орудовали бендеровцы. «Тихая война» растянулась на десятилетие. Николай Александрович вспоминает : зверство фашистских пособников было беспредельным. Многие годы информация о спецоперациях наших войск хранилась под грифом секретно. Когда гриф сняли , Николай Михеев решил написать книгу о тех временах. Работа так захватила, что вместо одной получилось четыре. Три из них ветеран напечатал за собственные средства, еще одну помогла издать администрация Селивановского района. Но, оказалось, не все истории рассказаны. И восьмидесятидевятилетний ветеран написал еще одну книгу. Об однополчанах.Николай Александрович Михеев, ветеран , участник федерального проекта "Мечта ветерана":- Данные, поступили в этом селе находится убежище бандитов скрыто. Надо было найти в какой хате он . Село там может быть 50-60 хат. В какой-то из хат есть. Приходим , окружаем хату , начинаем искать. Каждую хату.Николай Александрович мечтал найти деньги на издание книги. Помогли совершенно неизвестные люди. Они собрали средства на сайте Мечта ветерана. рф. Ко Дню Победы она будет напечатана. Это нужно прежде всего наших внуков, и правнуков говорит ветеран. Они должны знать правду.Вера Куликова, Илья Хлудов. 33Live.Ru Владимир.