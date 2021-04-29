Военное командование дало старт организованному выведению военнослужащих НАТО из Афганистана 29 апреля, передает телеканал . Вскоре страну начнет и американский контингент. Ожидается, что ..
<a href="https://33live.ru/novosti/29-04-2021-iz-afganistana-otvodyat-vojska-nato.html" target="_blank">Из Афганистана отводят войска НАТО</a> - Военное командование дало старт организованному выведению военнослужащих НАТО из Афганистана 29 апреля, передает телеканал . Вскоре страну начнет и американский контингент. Ожидается, что ..
[url=https://33live.ru/novosti/29-04-2021-iz-afganistana-otvodyat-vojska-nato.html]Из Афганистана отводят войска НАТО[/url] - Военное командование дало старт организованному выведению военнослужащих НАТО из Афганистана 29 апреля, передает телеканал . Вскоре страну начнет и американский контингент. Ожидается, что ..