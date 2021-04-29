Военное командование дало старт организованному выведению военнослужащих НАТО из Афганистана 29 апреля, передает телеканал . Вскоре страну начнет и американский контингент. Ожидается, что ..

Военное командование дало старт организованному выведению военнослужащих НАТО из Афганистана 29 апреля, передает телеканал "". Вскоре страну начнет и американский контингент. Ожидается, что его начнут выводить уже 2 мая.